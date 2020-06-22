اللواء سلامي يعلن جهوزية الحرس الثوري للتصدي للمجرمين والخارقين للقانون

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار اللواء سلامي في رسالته في رسالة بمناسبة أسبوع السلطة القضائية الى اية الله رئيسي الى ان السلطة القضائية تعد أحد أهم ركائز النظام لصون مُثُل وقيم ومبادئ الثورة وكرامة الإنسان وخلق مجتمع بمستوى الثورة والأمة الإسلامية ، معلنا استعداد حرس الثورة الاسلامية الشامل لأي تعاون في ضمان السلامة الاجتماعية واقرار الامن ونشر العدل والتصدي للمجرمين ومرتكبي المخالفات.

وحيا اللواء سلامي في رسالته الذكرى السنوية لاستشهاد اية الله بهشتي و72 من انصار الامام الراحل والثورة الاسلامية بالجريمة الارهابية لزمرة خلق الارهابية في العام 1981 معلنا استعداد الحرس الثوري الشامل لبذل اي نوع من التعاون لضمان السلامة الاجتماعتية واقرار الامن ونشر العدل والتصدي للمجرمين ومرتكبي المخالفات متمنيا النجاح لاية الله رئيسي والمجموعة الملتزمة التي تعمل معه لتحقيق الرسالة الخطيرة للقضاء في ظل عناية صاحب العصر والزمان والالتزام بالتوصيات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي./انتهى/