ظريف يجري مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الكندي

وذكر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبان خلال مباحثات هاتفية اليوم الاثنين ان ايران سترسل الصندوق الاسود للطائرة الاوكرانية الى فرنسا خلال الايام القليلة القادمة لقراءة بياناته .

ونوه ظريف ان قرار إرسال الصندوق الأسود قد اتخذ منذ مدة وسيتم تنفيذ هذا القرار قريبًا.

كما أبلغ ظريف نظيره الكندي أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لحل القضايا القانونية وسبل تعويض ذوي الركاب الذين فقدوا أرواحهم في هذا الحادث المؤسف ، فضلا عن تعويض اضرار الطائرة الأوكرانية والتي تم اعلان الجانب الاوكراني عنها منذ مدة ولكن الجانب الآخر لم يعلن حتى الآن عن وفده المفاوض لإجراء المحادثات ، ولا تزال الجمهورية الإسلامية الايرانية تتابع القضية.

وأدى تفشي فيروس كورونا و تعليق الرحلات الدولية إلى عرقلة قراءة بيانات الصندوق الأسود والتدابير الأخرى ، وستستأنف قريباً الإجراءات التنفيذية لحل هذه المسألة ، مع العودة المحدودة للرحلات الجوية./انتهى/