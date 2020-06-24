لجنة الأمن القومي الإيراني تصوّت على تعليق العمل الطوعي بالبروتوكول الإضافي

ووصفت اللجنة، قرار الوكالة بأنه “سياسي وغير حرفي” ويفتقر إلى “الوجهة القانونية والفنية”، وقالت إن الوكالة ارتكبت “خطأ جسيماً” بإصدار القرار.

وقالت اللجنة في بيانها الصادر، إنه “لايجوز للوكالة أن تبني طلبات التفتيش، بناء على تقارير استخباراتية وخاصة من إسرائيل”، مضيفة أن “دعم الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وبريطانيا وألمانيا للقرار، مؤشر على أن العداء الذي تكنه لإيران لا يقل عن عداء الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف البيان أنه بناء على المادة رقم 6 من قانون “رد الجمهورية الإيرانية الإسلامية المناسب في تطبيق الاتفاق النووي” المعتمد منذ عام 2015، فإن تعاون طهران مع الوكالة لا بد وأن يكون مشروطاً بضمان المصالح القومية.

وأكدت اللجنة، أنه وفقاً لفتوى قائد الثورة السيد علي الخامنئي، لا مكان لحيازة السلاح النووي في استراتيجية إيران الدفاعية، وأضافت، “لكن وفي الوقت نفسه، لن يسمح الشعب الإيراني، للمؤسسات الدولية، بانتهاك السيادة الوطنية لجمهورية إيران الإسلامية، تحت ضغط من الولايات المتحدة وحلفائها، تحت ذرائع واهية”./انتهى/