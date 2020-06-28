المؤتمر الرابع في التجديد والاجتهاد الفكري عند قائد الثورة الإسلامية

ينعقد يوم الإثنين 29/6/2020 مؤتمر التجديد والاجتهاد عند قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي الرابع في تمام الساعة الثالثة ظهراً، ويتخلّل برنامج المؤتمر كلمة للدكتور إياد أرناؤوطي من العراق حول خصائص النظام التربوي الإسلامي، وكلمة للدكتور أحمد ماجد من لبنان حول المسار التاريخي للتربية والتعليم في العالمين الإسلامي والعربي وكلمة للدكتور علي أبو الخير من مصر حول المنهج التربوي - التعليمي في فكر الإمام الخامنئي.

يجدر الذكر أنّ هذا المؤتمر منظّم من قبل معهد المعارف الحكمية في لبنان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى ومن ضمنها مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي (دام ظلّه) وسوف يقام عبر تطبيق ZOOM meeting على العنوان التالي:

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