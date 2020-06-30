القمة الاستثنائية لقادة الدول الراعية لمفاوضات استانا تنطلق غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مساعد شؤون الاتصالات والاعلام بدائرة رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي"، انطلاق اعمال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول الراعية لمفاوضات السلام السورية في اطار استانا (ايران وروسيا وتركيا)، غدا الاربعاء عبر الفيديو وباستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/
ستنطلق اعمال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول الراعية لمفاوضات السلام السورية في اطار استانا (ايران وروسيا وتركيا)، غدا يوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو كنفرانس وباستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر 1905409
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