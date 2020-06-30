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٣٠‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٦:٢٤ م

القمة الاستثنائية لقادة الدول الراعية لمفاوضات استانا تنطلق غدا

القمة الاستثنائية لقادة الدول الراعية لمفاوضات استانا تنطلق غدا

ستنطلق اعمال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول الراعية لمفاوضات السلام السورية في اطار استانا (ايران وروسيا وتركيا)، غدا يوم الاربعاء عبر تقنية الفيديو كنفرانس وباستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مساعد شؤون الاتصالات والاعلام بدائرة رئاسة الجمهورية "عليرضا معزي"، انطلاق اعمال الاجتماع الاستثنائي لرؤساء الدول الراعية لمفاوضات السلام السورية في اطار استانا (ايران وروسيا وتركيا)، غدا الاربعاء عبر الفيديو وباستضافة الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/

رمز الخبر 1905409

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