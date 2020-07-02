أردوغان يصل الدوحة في أول زيارة خارجية منذ تفشي كورونا

و افادت وکالة مهر للانباء كان في استقباله لدى وصوله مطار حمد الدولي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، حيث جمعته لاحقاً جلسة مباحثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.