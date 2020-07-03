وزير الطاقة الإيراني يعلن تدشين 43 سدا في البلاد خلال 7 اعوام

وقال أردكانيان في تصريحه امس الخميس خلال مراسم افتتاح 10 مشاريع للطاقة في محافظتي كرمانشاه (غرب) وفارس (جنوب) انه تم خلال الـ 83 شهرا الماضية (نحو 7 اعوام) تدشين 43 سدا في البلاد، ومن المؤمل افتتاح 15 سدا آخرا حتى 21 سبتمبر/أيلول 2021.

واضاف، انه تم تدشين سد تخزين مياه بواقع كل شهرين، ومع انتهاء فترة الحكومة (2021) سيبلغ متوسط تدشين سد واحد كل 50 يوما.

وشملت المراسم افتتاح سد "شرفشاه" في كرمانشاه (غرب) بطاقة تخزين 101 مليون متر مكعب، والبالغ ارتفاعه 83 مترا، والتي بدأت عمليات تشييده عام 2009.

واعلن عن تدشين 10 مشاريع للطاقة في محافظتي كرمانشاه وفارس، من اهمها مشروع ايصال المياه في مدينة شيراز مركز محافظة فارس.