حزب الله يندد بالإساءة البالغة بحق السيد السيستاني

واذ يأسف حزب الله أن تنحدر الصحيفة الى هذا المستوى المشين من التطاول على احدى اهم المرجعيات في العالمين العربي والاسلامي، يؤكد انه لا يمكن لاحد ان ينال من عظمة هذا الموقع الشريف ودوره التاريخي الكبير.

ووصف البيان أن ما اقدمت عليه الصحيفة المذكورة ومن يقف وراءها يقدم خدمة مباشرة لاعداء الامة وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيوني وكل الساعين الى اثارة الفتن والانقسامات الدينية والسياسية وخلق الفوضى والاضطرابات الاجتماعية.

وفي الختام، دعا حزب الله الشعب العراقي العزيز إلى مزيد من وحدة الكلمة والوعي والتماسك والعمل على تحقيق اهدافه في التحرر والاستقلال الحقيقي.