أنباء عن تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي في ليبيا

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني"، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش في القاعدة المذكورة.

وأضافت أن "القوات التركية ثبتتها" الخميس في القسم الغربي من القاعدة.

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر عسكري رفيع في الجيش الوطني الليبي: "كنا نراقب دخول وتركيب منظومة الدفاع الجوي لقوات التركي من طراز "هوك" مع ملحقاتها من رادارات طيلة الأيام الماضية".

وقبل أيام؛ بدأت القوات الجوية التركية بتجهيز قواتها في قاعدة الوطية الليبية تزامنًا مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى طرابلس.

وفي 18 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية بعد انسحاب تكتيكي لقوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.