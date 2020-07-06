ظريف: قدرات الجمهورية الإسلامية هي ما يدفع أميركا لتمارس الضغوط ضد البلاد

واردف ظريف خلال اجتماع حضره النائب الاول لرئيس الجمهورية بمشاركة جمع من كبار مسؤولي وزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان "وزارة الخارجية الايرانية تواجه على الصعيد الخارجي اليوم العديد من الدول والمجموعات التي كرّست طاقاتها لممارسة الضغوط على الشعب الايراني".

واضاف، "ربما لم يسبق لأي دولة (مثل ايران)، ان تعرضت الى هكذا ضغوط من جانب بعض القوى ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني"؛ مبينا ان شموخ واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية اثار قلق هؤلاء وبالتالي اصطفافهم ضد البلاد./انتهى/