مسجدي: من المستبعد أن يتحول العراق إلى منطلق لأنشطة الكيان الصهيوني

وفي حديثه خلال ملتقى دراسة التطورات السياسية الاخيرة في العراق والذي عقد بشكل افتراضي، قال ايرج مسجدي: أستبعد ان يصبح العراق منطلقا ومقرا لنشاطات الكيان الصهيوني.

وأشار مسجدي الى مسارعة ايران لمساعدة العراق للتخلص من ارهاب داعش، وقال: هنالك توقع وهو بما أن ايران دولة قوية ومتطورة وكبيرة، فيمكنها بذل العون للعراق في بعض المجالات، بما فيها يمكننا ان نساعدهم في مكافحة كورونا.

وتطرق السفير الايراني الى مراسم زيارة أربعين الامام الحسين عليه السلام وحسن ضيافة الشعب العراقيين خلالها، وقال: ان العراقيين وبكل إخلاص يقدمون الخدمة للزوار بشكل عجيب وغريب.