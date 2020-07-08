البحرية التركية تعلن عن مناورات ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية

وأفادت وسائل إعلام تركية عن أن هذه المناورات ستجرى قريبا، وهي بمثابة تدريب تحسبا لاندلاع أي حرب في شرق المتوسط، وستجري في المياه الدولية بمشاركة 17 طائرة حربية و8 قطع بحرية، كي تثبت "تركيا قدرتها على السيطرة على المنطقة جوا وبحرا".
أعلنت القوات البحرية التركية، أنها ستجري مناورات بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، وسيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".
رمز الخبر 1905630
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