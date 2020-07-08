البحرية التركية تعلن عن مناورات ضخمة قبالة 3 مناطق من السواحل الليبية

أعلنت ​القوات​ البحرية التركية، أنها ستجري ​مناورات​ بحرية ضخمة قبالة السواحل الليبية خلال الفترة المقبلة، وسيطلق عليها اسم "نافتيكس"، وستجري قبالة السواحل الليبية في 3 مناطق مختلفة، وسيحمل كل منها اسما خاصا وهي "بربروس" و"ترجوت رئيس" و" تشاكا باي".