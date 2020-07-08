واعظي: التعاون الاستراتيجي بين طهران وبكين يضمن المصالح المشتركة للبلدين

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاربعاء، كتب واعظي : ان برنامج التعاون الستراتيجي بين ايران والصين وُضع بناء على اسس متكافئة ومعايير مشتركة وفي سياق اهداف لوجستية متعددة الجوانب، ومن شأنه ان يحدد آفاق العلاقات الثنائية المتوسطة وبعيدة الأمد وبما يخدم مصالح البلدين.

وفي سياق متصل، اكد رئيس مكتب الرئاسة للصحفيين في وقت سابق من اليوم ايضا، ان "توقيع مذكرات التعاون الستراتيجية بهدف رسم خارطة طريق حول آفاق العلاقات الدولية، يشكل امرا معهودا بين الدول اليوم".

واردف، انه في ظل الظروف الراهنة حيث تشديد الضغوط الامريكية ضد البلاد، فقد كرّست وزارة الخارجية جهدها على حماية العلاقات الجيدة بين ايران وبلدان الجوار وايضا دول اسيوية مثل الهند واليابان والصين الى جانب روسيا وبلدان اسيا الوسطى./انتهى/