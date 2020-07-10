دعوات الى التظاهر امام السفارة الأميركية في بيروت

المنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية أصدرت بيانا حول هذه المظاهرة جاء فيه: يا شباب لبنان الأحرار استنكاراً لتدخلات الإدارة الأميركية وسفيرتها في شؤون لبنان الداخلية ورفضاً للحصار الأميركي الجائر على الشعب اللبناني وتضامناً مع الشعب الأميركي ضد العنصرية. ندعوكم إلى التظاهر أمام السفارة الأميركية في عوكر اليوم الجمعة ١٠ تموز الساعة الرابعة عصراً
استنكاراً لتدخلات الإدارة الأميركية وسفيرتها في شؤون لبنان الداخلية ستقام عصر اليوم الجمعة مظاهرة امام السفارة الاميركية في منطقة عوكر شرق بيروت.
رمز الخبر 1905654
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