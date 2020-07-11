تدمير مقر قيادة لـ" داعش" وحرق ستة أوكار خلال عملية "أبطال العراق"

وذكرت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية المشتركة في محور لواء القوات الخاصة الأول والفوج الأول مغاوير قيادة عمليات ديالى وفوج من الحشد الشعبي، وخلال عملية أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، تمكنوا من تفجير اربع عبوات ناسفة تحت السيطرة".



وأضافت أن "القوات تمكنت من تدمير مقر قيادة لعناصر لداعش وحرق ستة أوكار وتدمير اربع دراجات نارية".