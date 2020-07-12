اخماد حريق في وحدة بمجمع تندكويان للبتروكيمياويات

وقال حميد كيائي في تصريح للصحفيين مساء اليوم الاحد ان مشكلة صغيرة وقعت في احدى وحدات هذا المجمع وتسببت في تصاعد الدخان في الوحدة لفترة قصير قبل ان يتدخل رجال الاطفاء الذين تمكنوا من التحكم بالخلل واخماد الحريق بالوقت المناسب.

وأضاف: "بسبب الظروف المناخية في المنطقة في الصيف وارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام ، فإن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث مرتفع للغاية".

وذكر مدير العلاقات العامة في المجمع انه لهذا الغرض ، يجري تنظيم مناورات بشكل منتظم كل أسبوع لرفع جهوزية قوات السلامة وإطفاء الحرائق في المجمع في مواجهة الحوادث المختلفة.

ووفقا لقائد عمليات مكافحة الحرائق ان الانتاج في المجمع لم يتوقف وان العمل جاري حسب منواله الطبيعي دون وقوع اي اضرار ./انتهى/