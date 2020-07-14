ايران سترد بحزم على المتورطين بحادث منشآة "نطنز" / 203 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

قائد الثورة حدد العناصر الرئيسية لخارطة طريق المستقبل خلال لقائه مع النواب

قال المتحدث باسم لجنة صيانة الدستور أن قائد الثورة الاسلامية قام برسم خارطة طريق المستقبل للبلاد عبر تحديد ثلاثة عناصر رئيسية، خلال لقائه أمس مع نواب مجلس الشورى الاسلامي.

ايران سترد بحزم على من يثبت تورطه في حادث منشآة "نطنز"

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، بان ايران ستأخذ التقارير التي تنشر حول هذا الموضوع على محمل الجد، سيما لو تبيّن أن جهة ما أو دولة ما ضالعة بهذا الموضوع، في حينها فمن الطبيعي سيكون لايران رد حازم.

وأعلن موسوي عن دخول العلاقات ايرانية الصنية في مرحلة جديدة بعد اعداد المسودة النهائية للإتفاق الاستراتيجي بين البلدين والاستعداد للشروع في مفاوضات حولها.

ومن جانب آخر قال موسوي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية متواجدة في سوريا بدعوة من حكومتها وشعبها وان هذه الاتفاقيات تاتي في هذا السياق وستستمر هذه الاتفاقيات والتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي الواسع مع الحكومة والشعب السوري اكثر فاكثر.

الصحة الإيرانية تعلن عن تسجيل 203 حالة وفاة جديدة جراء كورونا

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 13 الاف و32 شخصاً، بعد تسجيل203 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و349 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 259 الاف و 652 حالة في البلاد.

ظريف يبحث مع نظيره الكويتي العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية

اجرى وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين مشاورات مع نظيره الكويتي الشیخ احمد ناصر المحمد الصباح، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس).