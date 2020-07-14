السعودیة تعاقب "بی إن سبورت" القطریة بغرامة 10 ملایین

وأعلنت هیئة المنافسة فی المملکة یوم الثلاثاء، إلغاء ترخیص الشبکة فی السعودیة بشکل نهائی، حسب ما جاء فی البیان الذی نشرته الإخباریة السعودیة.

وقالت الهیئة فی بیانها، إن الشبکة خالفت نظام العمل داخل المملکة، ولذا تم تغریمها 10 ملایین ریال. (الدولار یساوی 3.75 ریال سعودی).

وتابعت الهیئة إنه تبین إساءة استغلال الشبکة لوضعها المهیمن، وأجبرت الراغبین فی الاشتراک لمشاهدة الباقة علی الاشتراک فی باقة أخری غیر ریاضیة، حسب صحیفة عکاظ السعودیة.

ومن الأسباب التی أوردتها الهیئة أیضا:"إجبار الراغبین فی الاشتراک علی تجدید اشتراکهم فی باقتهم الأساسیة لمدة سنة کاملة أخری، وذلک کشرط لمشاهدة بطولة "یورو 2016"، رغم أن مدة اشتراکهم ساریة وتغطی المدة التی أقیمت خلالها البطولة المذکورة".

وألزمت هیئة المنافسة شبکة بی إن سبورت برد جمیع المکاسب التی حققتها نتیجة المخالفة.

ودخلت الأزمة الخلیجیة عامها الرابع، مع غیاب أی حلول فی الأفق للأزمة التی اندلعت علی خلفیة قطع کل من السعودیة والإمارات والبحرین ومصر علاقاتها مع قطر، واتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفیه قطر من جهتها.