ظريف: لا ينبغي أن يكون السلوك الأمريكي مقياسًا للمعايير الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية الايراني اليوم الثلاثاء بمناسبة مرور 5 اعوام على توقيع الاتفاق النووي، الذي وصفه، "اكبر انجاز دبلوماسي خلال العقد الاخير"؛ موجها النقد من جديد الى حكومة ترامب على اجراءاتها اللاقانونية قبال هذا الاتفاق.

وكتب ظريف في تغريدته : اليوم حيث الذكرى الخامسة لتوقع "خطة العمل المشترك الشاملة" والمسماة بـ "الاتفاق النووي" بوصفه اكبر انجاز دبلوماسي خلال العقد الاخير، يذكر من جديد ان اجراءات امريكا اللاقانونية ينبغي ان لا تتخذ قاعدة لتحديد المعايير الدولية./انتهى/