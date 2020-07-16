  1. الإقتصاد
١٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٣ ص

رغم الضغوط على إيران:

شركة ايرانية تضخ استثمارات بصناعة النحاس بـقيمة 2.27 مليار يورو

شركة ايرانية تضخ استثمارات بصناعة النحاس بـقيمة 2.27 مليار يورو

صرح المدير التنفيذي ل"الشركة الوطنية الايرانية للصناعات النحاسية" عن توظيفها استثمارات بـ 2.27 مليار يورو في صناعة النحاس بالوقت الحالي.

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للصناعات النحاسية " أردشير سعد محمدي"أعلن عن توظيف الشركة استثمارات بـ 2.27 مليار يورو في صناعة النحاس بالوقت الحالي.

وأوضح "أردشير سعد محمدي" في تصريح الاربعاء، أن الشركة الوطنية مولت هذه الاستثمارات من مدخراتها الخاصة دون استدانة او اقتراض.

وأستطرد أن النحاس العنصر الاستراتيجي الاول لدول الاتحاد الاوربي في الاستثمار العالمي، حيث إن 35 بالمئة من السيارات ستتحول الى كهربائية في السنوات العشر القادمة، فيما يبلغ حجم استخدام النحاس في هذه نوع السيارات اكثر من 89 كغم، وفي السيارات العادية 4 كغم فقط.

رمز الخبر 1905825

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