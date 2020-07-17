إخماد النيران على سفينة حربية أمريكية في سان دييغو ومستقبل عملها غير معروف

واضاف الأميرال فيليب سوبيك أنه من غير الواضح إن كان من الممكن إنقاذ السفينة وإعادتها للعمل.

وصرح الأميرال سوبيك خلال في إفادة صحفية بقاعدة سان دييغو البحرية الأمريكية، بأن فرق الإطفاء تقوم بتمشيط السفينة الهجومية البرمائية بونهوم ريشار البالغ طولها 257 مترا للتأكد من إخماد كل النيران بها قبل فتح تحقيق رسمي في سبب الحريق.

وأفاد قائد مجموعة الحملة الضاربة الثالثة بالبحرية الأمريكية "لا نعرف سبب الحريق، ولا نعرف حجم الأضرار"، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء أي تكهنات أو وعود تتعلق بمستقبل السفينة.

وبين أنه يعتقد أن بالإمكان إصلاح السفينة وعودتها للعمل لكن البحرية لم تقرر بعد ما إن كانت ستشرع في تلك المهمة الضخمة.

وأوضح سوبيك أنه تم علاج 63 شخصا، منهم 40 بحارا و23 مدنيا، من إصابات بسيطة خلال عملية إطفاء الحريق التي استمرت من البر والبحر والجو على مدى أربعة أيام، ولم تستدع حالة أي منهم العلاج بالمستشفى.

واندلعت الحرائق صباح الأحد أعقبها انفجار ضخم واحد على الأقل على متن بونهوم ريشار التي تم تدشينها عام 1998.