بعيدي نجاد: قناة "ايران اینترنشنال" السعودية أظهرت منتهى الوقاحة وقلة الحياء

وكتب السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد ،اليوم (السبت) في تغريدة على صفحته على تويتر ، ردًا على خطوة شبكة "ايران اینترنشنال" السعودية في بث تجمع زمرة خلق الإرهابية ان قيام شبكة "ايران انترناشيونال" السعودية ببث تجمع زمرة خلق الارهابية التي تلطخت يداها بدماء عشرات الاف الابرياء الايرانيين أظهرت منتهى وقاحتها وقلة حيائها .

وأضاف انه "بعد المقابلة التي اجرتها الشبكة مع المتحدث باسم زمرة الاحوازية الإرهابية، تم بث هذا البرنامج ايضا بأمر أصحاب هذه الشبكة السعودية ، ولكن المال ليس كل شيء."

جدير بالذكر أن بث هذا التجمع من قبل هذه الشبكة قد تسبب في رد فعل سلبي واحتجاج من المستخدمين الإيرانيين في الفضاء الإلكتروني.

وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في الأهواز وبث مقابلة شبكة "ايران اینترنشنال" مع المتحدث باسم زمرة الاحوازية الارهابية، قدمت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في لندن شكوى رسمية إلى " OFCAM " ( اللجنة المشرفة على وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في بريطانيا) للتحقيق في الإجراء غير القانوني للشبكة في اجراء حوار مع المتحدث باسم الزمرة الإرهابية ، كما طلبت بشكل منفصل من الحكومة البريطانية ايضا ، التعرف على أعضاء هذه الزمرة الإرهابية وحظر أنشطتهم وطردهم من البلاد.