  1. السياسة
١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٢١ م

ظريف يلتقي العامري في بغداد

ظريف يلتقي العامري في بغداد

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد في بغداد رئيس تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي هادي العامري.

وبحث ظريف والعامري في اللقاء، مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.

رمز الخبر 1905894

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