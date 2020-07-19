ظريف يلتقي العامري في بغداد

وبحث ظريف والعامري في اللقاء، مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.