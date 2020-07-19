ظريف ورئيس الحشد الشعبي لمناقشة خروج القوات الاميركية من العراق

واعرب الفياض خلال اللقاء عن شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مساعدتها خلال مرحلة احتلال داعش لمناطق في العراق وتدمير هذه الجماعة الإرهابية.

واوضح الفياض أن دعم إيران للشعب العراقي والدور المهم للجنرال الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في دحر داعش سيقى خالدا دوما في تاريخ هذا البلد.

بدورها اشار ظريف الى رفع ملف الجريمة الارهابية للادارة الاميركية في اغتيال القائدين الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل الجمهورية الإسلامية الايرانية الى المحافل القانونية الدولية ، مؤكدا ان ايران ستتابع هذه القضية بجدية.

كما ناقش ظريف وفالح الفياض آخر التطورات في العلاقات الثنائية ، والتطورات في العراق ، والقرار القانوني للحكومة العراقية والشعب والبرلمان القاضي باخراج القوات الأمريكية من البلاد ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام./انتهى/