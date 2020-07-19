بدء مشروع إنتاج سيارة "دنا" الايرانية بمواصفات جديدة

وقال حسن بهلولي: إن الطاقة الإنتاجية لهذه السيارة تبلغ 200 سيارة يومياً في مجمع إيران خودرو لإنتاج السيارات.

وأشار إلى أن سيارة Dena Plus Automatic اجتازت المعايير الوطنية والبيئية المعتمدة ، مشيرًا إلى أن هذه السيارة تم تصميمها وإنتاجها من قبل مهندسي مجمع إيران خودرو بناءً على رغبات المستهلكين وبدون الاستعانة بمستشارين أجانب.

ونوه بهلولي الى مزايا هذه السيارة، موضحا أنها تحتوي على علبة تروس بست سرعات ، ونظام توجيه كهربائي ، وميزات قياسية ومحدثة ، وتوجيه جيد ، وراحة الركاب ، وعامل أمان رفيع ، ونظام تبريد المحرك وفق تصميم عصري.