سفير إيراني أممي: أميركا تنتهك القرار 2231 بدلاً من الامتثال لمجلس الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفير وممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك مجيد تخت روانجي اشار في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين الى الذكرى النوية الخامسة للمصادقة على القرار 2231 لمجلس الامن الدولي وكتب يقول : يصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة للمصادقة على القرار 2231 لمجلس الامن الدولي في سياق ابرام الاتفاق النووي (خطة العمل المشتركة الشاملة)ا.

واضاف "قبل عامين علقت الولايات المتحدة التزامها بالمشاركة في الاتفاق النووي وفقدت كل حقوقها باعتبارها عضو في الاتفاق.

وقال تخت روانشي إن "الولايات المتحدة في الوقت الذي يتعين عليها الالتزام والامتثال لقرارات مجلس الامن ، تواصل انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 ".