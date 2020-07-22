كيف تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع اجتماع قائد الثورة ب"الكاظمي"؟

وخاطب آية الله الخامنئي الكاظمي بالقول "الامريكيون اغتالوا ضيفكم الشهيد سليماني في ارضكم واعترفوا صراحة بالجريمة وهذا ليس بقليل وايران لن تنسى هذه الجريمة أبداً وستوجه ضربة مماثلة للاميركيين بالتأكيد".

وابدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق تفاعلا كبيرا مع وسم #الامريكيون_اغتالو_ضيفكم_بداركم، منددين بالجريمة الاميركية بإغتيال قادة النصر في بغداد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وشددا على ضرورة إخراج القوات الاميركية من العراق ومحاسبة المجرمين.

وغرد حساب بنت العراق على تويتر بأن الكلمة التي قالها سماحة الامام الخامنئي للكاظمي تهز كيان كل عربي حر و عراقي غيور، والضيف عند العرب آمن لاتمس كرامة في بيت المضيف.

فيما غرد حساب HASNAWI SALAAM بأن "انهاء الوجود الامریکي یبقی في سلم الاولویات للعراقیین الشرفاء الشرفاء ..و الا هل نحن فعلا عرب ام فقط بالاسم هناك عدو تجرأ على اغتيال قائدين كانوا في ضيافتنا اين الشيمة العربية و النخوة و القومية لو هنا طفت الغيرة العربية خلص مفعولها.

اما حساب حسون فغرد قائلا: "لعن الله كل من يتنكر لقضية الشهداء والوطن لعن الله المتخاذلين اين اصحاب القومية العربية و الشهامة نحن عرب و لسنا عجم هذا ضيفكم تم اغتياله على أرضكم فأين الشيمة العربية".

وقال أحمدي فقي تغريدة له على تويتر: "عندما قال للكاظمي ضيفكم وقتل عندكم وساهم في حربكم ضد العرب وأمريكا وفي حفظ بلدكم من التقسيم كيف نرد على السيد الولي بأي وجهاً نقول له تركنا ثأر من حفظ بلادنا ، قسماً ثأرك سيأخذ"

واعاد حساب Alawy 313 التذكير بكلام السيد القائد وقال بالتاكيد ونحن لن ننسى ايها الامام العزيز

فيما كتب حساب حسن مقاومة: السيادة العراقية مباحة للطيران الامريكي الغاشم، مطالبا الحكومة العراقية بالرد على هذه الجريمة

اما حساب زهور بغداد فأرشات الى ان امریکا جعلت من الشرق الاوسط کره نار ملتهبة

بينما أكد هادي المياحي على ضرورة اخراج القوات المحتلة من الاراضي العراقية

بأن الشرق ZUHAIR في حين غرد حساب الاوسط والعالم اجمع في حالة هلع الى ان يؤخذ الثأر الاكبر للقادة الشهداء

ورأى مراقبون أن زيارة الكاظمي لإيران وما تمخض عنها من مواقف ونتائج على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والامنية والصحية اثبتت بان العلاقات الايرانية العراقية متجذرة وهي اعمق واقوى من ان تتاثر بتغيير الحكومات في بلاد الرافدين. و ذلك انطلاقا من المصالح المتشابكة والتحديات المشتركه فضلا عن ذلك فان ايران اثبتت خلال السنوات والعقود الاخيرة بانها الحليف الذي يعتمد عليه في الازمات والشدائد .