سويسرا: وباء كورونا اخر تفعيل قناة التبادل مع إيران

و أقر موقع سويسري في تقرير بعدم كفاءة القناة التي أقيمت للتبادل الإنساني مع إيران.

وكتب موقع سويسرا اينفو ، ان عمل هذه القناة التي كان من المفترض أن تسهل توصيل الأدوية والمواد الأساسية الأخرى إلى إيران قد تاخر.

وحسب هذا الموقع أرجعت وزارة الخارجية السويسرية في بيان صدر قبل بضعة أيام التأخير في تشغيل القناة إلى وباء كورونا. وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان "للاسف كانت هناك تأخيرات بسبب كوفيد 19".

وقال البيان "الشركات المستفيدة خاصة في قطاع الأدوية واجهت في عشية وضحاها أولويات أخرى ." "ومع ذلك ، نود أن نؤكد أنه تمت الموافقة على العديد من الشركات ، وستتم المعاملات الأولى قريباً."

كما أكدت الحكومة السويسرية في مايو / أيار أنه لم يتم تبادل أي مواد إنسانية من خلال ما يسمى بالقناة الإنسانية التي ادعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انها أنشأتها لتوصيل الأدوية والمعدات الطبية إلى إيران./انتهى/