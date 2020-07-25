إيثار وتضحيات الفرق الطبية في مواجهة كورونا ترقى لتضحيات المحاربين

وأشار صانع الافلام الوثائقية حول محور المقاومة "رضا برجي" الى ضرورة تغطية وتصوير المقاومة في مواجهة وباء كورونا، وقال: تتضمّن مواجهة كورونا أبعاداً عديدة على غرار تلك التي نشهدها في جبهات المقاومة، وهذا الامر لابد من التوجه إليه.

كما تطرّق هذا المخرج الايراني المهتم بالصناعة الوثائقية الى ضرورة شغف الفنان، وقال: الشهيد آويني (مخرج ايراني بارز) وامثاله كان لديهم شغف هائل وبذلوا جهودا تتناسب مع الشغف الذي لديهم.

وأضاف: جائحة كورونا مسألة هامة وكبيرة لأنها تهدّد صحّة وسلامة المجتمع البشري بجميع مكوناته، وكل شكل من أشكال المواجهة والمكافحة ضد الفيروس، هو نوع من المقاومة.

تابع برجي: صناعة الافلام الوثائقية التي تتمحور حول كورونا وتغطية أبعاد مواجهة الوباء، هي أهم شيء بالنسبة لصانع الافلام الوثائقية في هذه المرحلة، ذلك لأن كورونا بات العدو اللدود في يومنا الراهن ولأن هذا الفيروس المشؤوم ولج الى داخل منازل الشعب.

وأوضح هذا المخرج الوثائقي: طوال فترة الدفاع المقدس، لم تصوّر أي عملية للمقاومة بشكل جيد ورائع كعملية كربلاء5. يمكننا القول بأن الطاقم الطبي لايران والأشخاص الذين يكافحون كورونا لديهم اليوم نفس التفاني والتضحية مثل محاربي عملية كربلاء 5.

واختتم المخرج الايراني كلامه، قائلا: مكافحة كورونا كالمقاومة خلال سنوات الدفاع المقدس (الحرب ضد نظام صدام البائد)، لها أبعاد متعدّد وعلى صنّاع الافلام أخذ هذه الأبعاد بعين الاعتبار.