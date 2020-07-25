موسوي: إيران تتطلع إلى توثيق علاقاتها مع قوى أوراسيا وشرق وجنوب آسيا

وكتب عباس موسوي في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم السبت: لقد اتبعت إيران منذ فترة طويلة سياسة الحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع جميع القوى في أوراسيا وشرق وجنوب آسيا و ان اتفاقيات التعاون الطويلة الأمد المحتملة مع الصين وروسيا وتعاوننا المستمر مع الهند في جابهار تعد دليلا على ذلك و نحن مصممون على مواصلة هذه السياسة.

وفي الأسابيع الأخيرة ، وافق مجلس الوزراء على مسودة خارطة طريق لشراكة مدتها 25 عامًا مع الصين كما ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف كشف خلال زيارته للصين عن تجديد اتفاق لمدة 20 عامًا مع روسيا.

بالإضافة إلى هاتين القوتين ، تتعاون إيران أيضًا مع الهند ، خاصة في تطوير ميناء جابهار واستخدام قدرات التجارة العابر الإيرانية في الطريق من الهند إلى أوروبا وفي هذا الصدد ، وقعت إيران والهند وأفغانستان اتفاق جابهار.

كما عرضت إيران على الاتحاد الأوراسي منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد في العام 2016 ، وتم الترحيب بها ، ووفقًا لاتفاق أعضاء الاتحاد الأوراسي ، سيتم تبادل 862 نوعا من السلع بين الأعضاء بأقل الرسوم الجمركية. كما أن الاتحاد يهدف الى إنشاء سوق مشتركة في مجال الدول المستقلة يعود بالفائدة على العضو ، والإلغاء التدريجي لقوانين الجمارك داخل الاتحاد ، وإنشاء تعريفات أجنبية مشتركة بين الدول الأعضاء ومواءمة الاجراءات الجمركية .