انفجاران يهزان "معسكر الصقر" جنوبي بغداد/ مسيرة امريكية قد تكون وراء الانفجارين

وقالت الخلية إنه و "في الساعة السادسة واربعون دقيقة بعد عصر اليوم الاحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر .

وتابعت الخلية انه بعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث.

ومعسكر الصقر الذي شهد أصوات الانفجارات بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، والمعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول.

هذا ومن جهته قال النائب عن تحالف الفتح العراقي حسن سالم:ما تعرض له معسكر صقر انتهاك أميركي جديد للسيادة العراقية.

وأكد النائب عن تحالف الفتح العراقي حسن سالم ان الحكومة العراقية مطالبة برد سريع على الانتهاكات الأميركية.

وكانت خلية الاعلام الامني العراقية قد أعلنت مساء اليوم الأحد، بأن انفجارين هزا "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الخلية إنه و "في الساعة السادسة واربعون دقيقة بعد عصر اليوم الاحد 26 تموز 2020 حدوث انفجارين متتالين في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر .

وتابعت الخلية انه بعد الوصول الى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث.

ومعسكر الصقر الذي شهد أصوات الانفجارات بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، والمعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول./انتهى/