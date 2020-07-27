وزیر الخارجیة والمغتربین: لبنان یدافع عن ارضه ضد أی عدوان

وفی تصریح أعلامی، اکد الوزیر ناصیف حتی، التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 بکامل مندرجاته، وهو متمسک بعدید قوات الیونیفیل فی جنوب لبنان کما هی وکذلک بمهامها من دون أی تعدیل، مضیفا اننا نعول علی المجتمع الدولی والدور العربی لحفظ أمن لبنان.

وصرح: "سندافع عن أرضنا ضد أی عدوان، وتاریخ إسرائیل فی المنطقة تاریخ عدوانی".

وأفادت مصادر عدة فی وقت سابق من الاثنین بتبادل إطلاق نار وسماع دوی انفجارات فی المنطقة الحدودیة بین لبنان وإسرائیل، فیما أعلن الجیش الصهیونی عن وقوع "حادث أمنی".

وتشهد منطقة الحدود بین لبنان والاراضی المحتلة توترا ملموسا بعد استشهاد أحد أعضاء "حزب الله"؛ الشهید علی کامل محسن، بالغارة التی نفذها الکیان الصهیونی یوم 20 تموز/یولیو واستهدفت محیط مطار دمشق الدولی فی سوریا.