البحریة الامریکیة: لانية لنا بالدخول في صراع مع ايران

وقالت المتحدثة باسم الاسطول الخامس للبحرية الامريكية ريبيكا ريباريتش لوكالة فرانس برس "نحن على علم بتدريبات ايران التي شملت مهاجمة مجسم لحاملة طائرات في مياه الخليج الفارسي.

واضافت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الاسطول الخامس في بيان لوكالة فرانس برس "نحن على علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجسم سفينة مماثلة لحاملة طائرات"، مضيفة "نرى دائما هذا النوع من السلوك غير المسؤول".

من جهة اخرى اعلن المتحدث باسم الاسطول الاميركي الخامس في البحرين امس الاثنين في تصريح لوكالة انباء اسوشيتد برس " لانية لنا للدخول في صراع مع ايران"

وفجّر الحرس الثوري مجسّما لحاملة طائرات أميركية بصواريخ الثلاثاء خلال تدريبات عسكرية في مياه الخليج الفارسي.

وجرت التدريبات التي أطلق عليها "مناورات الرسول الأعظم (ص) الـ14" قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

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