سوريا تستلم مللف التحقيق في مسألة اعتراض طائرة "الماهان" الإيرانية

صرح المدير العام لمكتب التحقيق في الحوادث بمنظمة الطيران الايرانية "حسن رضائي فر"، بان الجمهورية العربية السورية تتولى مسؤولية التحقيق في حادثة إعتراض المقاتلات الأمريكية طائرة الركاب الإيرانية.