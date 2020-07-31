ازالة البقعة النفطية من الخليج الفارسي

وقال نادر بسندة في تصريح له اليوم الخميس، انه وفي ظل جهود الدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر ومشاركة منظمة الحفاظ على البيئة ومؤسسات عسكرية ومدنية وعدد من السفن الحاملة لمعدات مواجهة التلوثات النفطية والجاذبة للمواد النفطية وكذلك عمليات المسح الجوي المتعددة في المنطقة، فقد تمت بعد عمليات بدات صباح اليوم الخميس واستمرت 7 ساعات السيطرة على البقعة النفطية وجمعها ومن ثم ازالتها تماما.

ووجه بسندة الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والافراد الذين بذلوا جهودا مضنية في درجات حرارة الجو العالية لازالة البقعة النفطية في الخليج الفارسي.