اللواء باقري يبعث برقيات تهنئة لنظائره في الدول الاسلامية بمناسبة عيد الاضحى المبارك

وقدم اللواء باقري في هذه البرقيات خالص التهنئة لنظرائه في الدول الاسلامية لمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك واضاف: لا شك ان الحج ومناسكه الالهية، التي هي تجسيد للوحدة والمودة والتلاحم والانسجام بين الامة الاسلامية في أداء فريضة فريدة، تعد فرصة سانحة لإدراك المعارف القرآنية والتعاليم النبوية والتعرف على قضايا ومصائب العالم الاسلامي خاصة في الظروف الراهنة حيث يتعرض المجتمع البشري للإصابة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" وينبه كل الدول والحكومات لضرورة التعاون واعتماد الاجراءات البناءة والمؤثرة لمواجهته.

وجدد رئيس الاركان الايرانية التهنئة بعيد الاضحى لنظرائه في القوات المسلحة بالدول الاسلامية، متمنيا لهم ولحكومات وشعوب دولهم والقوات المسلحة فيها النجاح والسعادة والازدهار.