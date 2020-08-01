  1. السياسة
٠١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٥٤ م

وزارة الأمن الايرانية تفكك زمرة إرهابية مقرها في أمريكا وتعتقل زعيمها

وزارة الأمن الايرانية تفكك زمرة إرهابية مقرها في أمريكا وتعتقل زعيمها

أعلنت وزارة الامن الايرانية عن توجيه ضربة قاسية لزمرة "تندر" الارهابية التي مقرها في الولايات المتحدة واعتقال زعيمها.

وأصدرت وزارة الأمن الايرانية بيانا اعلنت عن توجيه ضربة موجعة لمجموعة "تندر" الارهابية التي مقرها في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن اعتقال زعيم هذه العصابة الارهابية.

نوفيكم لاحقا بالمزيد من التفاصيل.

رمز الخبر 1906240

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي