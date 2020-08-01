وزارة الأمن الايرانية تفكك زمرة إرهابية مقرها في أمريكا وتعتقل زعيمها

وأصدرت وزارة الأمن الايرانية بيانا اعلنت عن توجيه ضربة موجعة لمجموعة "تندر" الارهابية التي مقرها في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن اعتقال زعيم هذه العصابة الارهابية.

نوفيكم لاحقا بالمزيد من التفاصيل.