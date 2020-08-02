الأمن الايراني يعتقل متزعم زمرة "تندر" الارهابية / إستشهاد 2 من عناصر حرس الحدود الايراني في "سردشت"

إستشهاد 2 من عناصر حرس الحدود الايراني وجرح 3 آخرين على حدود الإيرانية العراقية

اعلنت قوات حرس الحدود في محافظة "اذربيجان الغربية" شمال غرب ايران عن استشهاد 2 عناصرها واصابة 3 آخرين اثر انقلاب عربتهم العسكرية في الشريط الحدودي لمدينة سردشت.

شركة إيرانية تتمكن من صنع النسخة الوطنية لجهاز " DME" لقياس المسافات

تمكنت شركة شيراز للصناعات الالكترونية بالتعاون مع شركة المطارات الايرانية من صنع جهاز قياس المسافة ( DME) محلياً.

حصيلة الوفيات بكورونا تصل الى 16،982 بعد تسجيل 216 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 16 الاف و982 شخصاً، بعد تسجيل 216 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و548 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك وصل عدد الاصابات الى306 الاف و 752 حالة في البلاد.

وزارة الأمن الايرانية تعتقل زعيم زمرة "تندر" الإرهابية التي تتخذ أمريكا مقراً لها

أعلنت وزارة الامن الايرانية عن اعتقال زعيم زمرة "تندر" الارهابية "جمشيد شارمهد".

وكان هذا الارهابي قد قام قبل 12 عاما بتخطيط وتوجيه عملية تفجير حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز والتي استشهد خلالها 14 شخصا واصيب 215 اخرون من المواطنين المشاركين في مراسم العزاء الحسيني.

وكانت هذه الزمرة الارهابية تعتزم خلال الاعوام الاخيرة تنفيذ عدة عمليات تخريبية كبيرة من ضمنها تفجير سد سيوند في شيراز وتفجير قنابل سيانور في معرض طهران للكتاب وتفجير مرقد "الامام الخميني (رض)".