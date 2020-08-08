  1. إيران
٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٥٣ م

الأمن الايراني يعتقل أعضاء مجموعة تكفيرية في جنوب شرق البلاد

الأمن الايراني يعتقل أعضاء مجموعة تكفيرية في جنوب شرق البلاد

إعتقل رجال الامن الداخلي في ايران اعضاء عصابة ارهابية تكفيرية كانوا قد زرعوا عبوة نسفة قبل اربعة ايام وقامو بتفجيرها، ما ادى الى اصابة اربعة من الشرطة.

أفاد المدير العام لدائرة الامن في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران، في تصريح صحفي اليوم السبت عن اعتقال أعضاء في مجموعة ارهابية تكفيرية في المحافظة.

واضاف: إن هذه المجموعة الارهابية كانت تثير الرعب والخوف بين الاهالي في المحافظة.

واشاد بروح التعاون التي يحملها الاهالي في مجال إرساء الامن في المحافظة. 

ويشار الى ان الارهابيين زرعوا عبوة ناسفة بجانب شارع في مدينة زاهدان قبل 3 ايام واتصلوا بالشرطة وبعد الحضور في المكان أقدموا على تفجير العبوة ما أسفر عن اصابة اربعة من رجال الشرطة بجروح طفيفة وتضرر سيارة.

رمز الخبر 1906394

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