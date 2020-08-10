البرلمان السوري يعقد جلسته الافتتاحية للدور التشريعي الثالث

ووفق الفقرة الأولى من المادة العاشرة من النظام الداخلي للمجلس يعقد المجلس اجتماعه الأول برئاسة أكبر الأعضاء سنا ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سنا ويختار رئيس السن مراقبين اثنين تنتهي مهمتهم بانتخاب البديل عنهم عند انتخاب المكتب الدائم للمجلس وفق أحكام النظام الداخلي. وتولى أمانة السر أصغر عضوين من الأعضاء الحاضرين سنا وهما زين العابدين رياض عباس ومريم سالم المتراس وتولى مهمة المراقبين الاثنين ماري بيطار ومحمد ربيع قلعجي.

وتلا أمينا السر المرسوم رقم 208 لعام 2020 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث والمرسوم رقم 209 للعام 2020 القاضي بدعوة المجلس في دوره التشريعي الثالث للانعقاد لأول مرة اليوم ثم أدى رئيس السن القسم الدستوري ودعا أميني السر والمراقبين لأدائه وبعدها أعضاء المجلس إفرادياً. يذكر أن مجلس الشعب يعقد ثلاث دورات عادية في السنة الأولى ويجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو على طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس.