ظريف: الغرب لم يعد اللاعب الوحيد في العالم

القى وزير الخارجية محمد جواد ظريف مساء الاثنين ثالث خطاب له من سلسلة خطباته تحت عنوان "العالم في المرحلة الانتقالية" عبر الإنستغرام من كلية دراسات العالم بجامعة طهران.

وفي البداية عزي ظريف الشعب اللبناني وأعرب عن أمله في ترميم الخسائر الناجمة عن الانفجار المروع في مرفأ بيروت وقبل الدخول في الموضوع الرئيسي، بث ظريف فيلم joy story الشهير للرسوم المتحركة الذي مدته ثلاث دقائق من إنتاج مجموعة أسترالية بطلب من الصين بمناسبة عام 2018 تحت عنوان "عام الكلب" وكان يحمل رسالة للجمهور.

واشار ظريف الى موضوع "تداول السلطة واللاعبين الجدد" ودورهم والتحديات التي يواجهونها.

واستطرد وزير خارجية إلى احتكار الغرب للعلاقات الدولية، وقال: "إن احتكار الغرب للعلاقات الدولية آخذ في التراجع". وأضاف: حتى وقت قريب، كان كل ما هو مهم على المسرح العالمي يحدث إما في جغرافية الغرب أو في مجاله السياسي. هذا الاحتكار آخذ في التراجع بسبب التطورات الدولية، بما في ذلك التحديات والفرص العالمية.

وتابع ظريف: الغرب وحده غير قادر على مواجهة التحديات العالمية ولا يستطيع وحده حماية بيئته وتأمينها وتماسكه الاجتماعي.. أنا لا أتوقع زوال الغرب وأقول فقط إن الغرب لم يعد اللاعب الوحيد في العالم. إن عالم ما بعد الغرب آخذ في التطور، كما أنا لست الوحيد الذي قال ذلك، بل ان مؤتمر ميونيخ يعترف بذلك أيضا.