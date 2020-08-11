  1. السياسة
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٠١ ص

واعظي: اعضاء مجلس الأمن أمام اختبار كبير لمنع إنهيار الإتفاق النووي

واعظي: اعضاء مجلس الأمن أمام اختبار كبير لمنع إنهيار الإتفاق النووي

صرح رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي ان اعضاء مجلس الامن أمام اختبار كبير لإظهار استقلالهم في التصويت ومعارضتهم للضغوط الاميركية لمنع انهيار الاتفاق النووي.

وكتب واعظي في تغريدة على موقع تويتر ان اعضاء مجلس الامن أمام اختبار كبير لاظهار استقلالية تصويتهم ومعارضتهم للضغوط الاميركية التي تمارس لفرض ارادتها على ايران و (منع) انتهاك القرار 2231 وانهيار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وينتهي حظر الاسلحة المفروض على ايران خلال الاسابيع المقبلة على اساس الاتفاق النووي في حين ان الولايات المتحدة قامت بمحاولات يائسة خلال الاشهر الاخيرة لمنع انتهاء هذا الحظر. وفي هذا السياق قامت واشنطن باجراء مشاورات مع اعضاء مجلس الامن وهي تحاول استمرار هذا الحظر بأي طريق ممكن.

رمز الخبر 1906469

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