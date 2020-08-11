  1. السياسة
١١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م

واعظي يدعو دول مجلس تعاون الخليج الفارسي إلى عدم النقياد لأمريكا

واعظي يدعو دول مجلس تعاون الخليج الفارسي إلى عدم النقياد لأمريكا

صرح رئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود واعظي أنه لا ينبغي لمجلس تعاون الخليج الفارسي ان تنقاد لأمريكا التي أدى تواجدها غير القانوني في المنظقة الى زعزعة الامن والاستقرار.

نشر واعظي اليوم الثلاثاء تغريدة علق خلالها على رسالة الامين العام لمجلس تعاون الخليج الفارسي الى مجلس الامن الدولي والذي طالب فيها تمديد حظر السلاح على ايران.

وقال رئيس مكتب الرئاسة في ايران : ان حماية امن ومصالح الشعوب الاقليمية يعتمد على بناء الثقة والتعاون (بين دول) المنظقة.

وتابع:، انه ينبغي لمجلس تعاون الخليج الفارسي ان لا ينصاع الى امريكا، لأن تواجدها اللاشرعي لم يخلف سوى الفوضى والفلتان الامني في المنطقة.

وشدد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية ان الاجراء الاخير من جانب هذا المجلس سيؤدي الى انعدام الثقة، ويعود باكبر نسبة من الضرر على انفسهم.

رمز الخبر 1906481

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي