طهران تفنّد الإشاعات حول رفع ما يسمّى بالعقوبات "الّا ترشيدية" عن إيران

ووفقا للدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، ان موسوي فنّد في تصريح له اليوم الثلاثاء، الأخبار التي روجت لها بعض وسائل الاعلام نقلا عن مصدر مجهول حول الالغاء المؤقت لما يسمى بـ"القسم الّا ترشيدي" للحظر المفروض على ايران، قائلا: أن هذه الأكاذيب عبارة عن اخبار مفبركة ولم يتوضح الاهداف من صنعها.

وأضاف: ما يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان الحظر الامريكي الاحادي جائر ولا يتسم بالشرعية القانونية، مؤكدا أنه بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، أن امريكا ملزمة على الغاء وايقاف كافة انواع الحظر الذي كانت قد اعادت فرضه على ايران بعد انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال موسوي: ليس من المستبعد أن يشكل فشل سياسات الحظر الامريكية موضوع الخلافات بين اوروبا وامريكا.