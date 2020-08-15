كهف في "لرستان" الإيرانية ذات رسومات منحوتة تتعلق بفترة ماقبل التاريخ

وصرح الباحث في علم الآثار في مدينة "لرستان" غربي ايران "امير منصوري" لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن من أهم الاكتشافات الأثرية لمحافظة لرستان هو كهف واقع بقضاء "كوهدشت"، يحتوي على رسومات انسانية منحوتة، ومن شأنه أن يفتح نافذة جديدة أمام علماء الأثار والجيولوجيا وغيرهم من الباحثين.

وأضاف: أن هذا الكهف التاريخي ذات فوهة تشبه الکمثری وتوجد فيه مدارج وممرات ومخازن طويله ومناظر خلابة، مثل الصواعد (الاعمدة الصاعدة) والقناديل، كما أنه شهد على مر التاريخ حضور مختلف المجموعات البشرية، ومن حيث الجيولوجيا يمكن دراسة المسار الذي يوفر الماء لینابیع المیاه.

وحسب علماء الجيولوجيا أن هذا الكهف قد تشكل عبر ملايين السنين عبر التفاعلات الكيميائية بين الماء وثاني أكسيد الكربون.

وقال هذا الباحث: ومن ضمن الأثار الانسانية التي تتواجد في هذا الكهف، هي قطع من العظام البشرية وبعض الأدوات الحجرية وقطع مصنوعة من الفخار تعود الى مختلف العهود التاريخية ورسومات منحوتة على الجدران والصخور، إذ تعد ثمينة لدى الباحثين مجال علم الآثار.

ولفت منصوري الى أن التواجد البشري على مر العصور مديدة تعد من أهم ميزات هذا الكهف وتشكل نقطة للإستقطاب السياحي في هذه المنطقة./انتهى/.