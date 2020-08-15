أكثر من 600 شركة ناشئة تعمل لتقديم خدمات الأونلاين بمجال كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه منذ بداية تفشي كورونا في البلاد قامت معاونية العلوم والتكنولوجيا بالعمل من أجل تفعيل خدمات الانترنت والفضاء الافتراضي، لإستمرار الأعمال وتوفير ما يحتاجه الناس عبر الانترنت، لرفع الحاجة من التنقل والتواجد في المحلات والاسواق.

في هذه الأيام رغم الكساد التجاري الذي تشهده الأسواق، باتت الأسواق الافترضية حامية، وتشهد عملية البيع والشراء والخدمات عبر الإنترنت إزدهارا ملحوظا وذلك عبر تعزيز ودعم البنى التحتية لتقنية الاتصالات، ما أدى الى الحد من تواجد الناس في الاماكن العامة.

وبعد ظهور كورونا تحولت كافة المعادلات السياسية والاقتصادية والتعليمية في العالم تماماً وشهد نمط الحياة في الكرة الارضية تحولاً جذرياً، وشهدت البلدان نمط جديداً لإدارة مختلف القطاعات، منها قطاع التعليم.

وفي هذا السياق سعت لجنة تنمية تقنية الاقتصاد الرقمي لدى معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية بإيران، الى توسيع وتطوير طاقات الخدمات الأونلاين في البلاد، وعبر مشاركة الشركات المعرفية، تمكنت من تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والفنية والثقافية وما الى ذلك، عبر الفضاء الافتراضي.

وتعمل أكثر من 600 شركة معرفية وناشئة في مجال تقديم الخدمات الأونلاين في كافة مجالات التعليم والصحة والرياضة والسياحة والترفيه وانتاج المحتوى والابداع الاجتماعي والاسواق وما الى ذلك.

وكان من ضمن برامج المعاونية العلمية في اطار تقديم الخدمة للشركات النشائة، تشكيل حملة تحت عنوان "كورونا بلاس"، وحالية تنضم هذه الحملة نحو 600 مئة شركة ناشئة، وتقدم الخدمات الخاصة بجائحة كورونا.