إيران تمنح جائزة حقوق الانسان الاسلامية الى ثلاثة من قادة المقاومة في المنطقة

وحاز في المهرجان، الذي أقيم بصورة فيديو كونفرانس، على جائزة حقوق الانسان الإسلامية السادسة قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ، والأمين العام للجهاد الإسلامي الفلسطيني الراحل رمضان عبد الله شلح ، والنائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق الشهيد أبو مهدي المهندس.

وحضر المهرجان رئيس السلطة القضائية في ايران آية الله ابراهيم رئيسي ومساعد رئيس السلطة في الشؤون الدولية علي باقري ومساعد رئيس لجنة حقوق الانسان مجيد تفرشي والنائب في مجلس خبراء القيادة آية الله عباس كعبي وتحدّثوا حول حقوق شؤون حقوق الانسان من وجهة نظر الاسلام.

كما شاركت في المهرجان المذكور شخصيات من بلدان أخرى بينها فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وعبد الستار السيد وزير الأوقاف السوري وشيرين مزاري وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية وخورخي أراسا وزير خارجية فنزويلا وعدد من نشطاء حقوق الإنسان الدوليين وتحدثوا عن أوضاع حقوق الإنسان في دول جبهة المقاومة والعقوبات الأميركية القمعية والأحادية الجانب.