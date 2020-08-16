إتفاقية السلام بين ابوظبي وتل أبيب تمثل سقوط الأقنعة

وكالة مهر للأنباء- فاطمة صالحي: أثار إعلان إتفاقية السلام بين الامارات والكيان الصهيوني موجة من الإستنكارات وردود فعل غاضبة في ظل مساعي ابوظبي لإمحاء القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المشروعة.

ولم تكن الإمارات يوما في حالة حرب مع العدو الصهيوني لكي توقع اليوم علي إتفاقية مسمية بإتفاقية السلام مع تل أبيب كما أن الفلسطينيين لم يراهنو علی مساعدات الدول العربية المطلة علی الخليج الفارسي.

وتوقيت إعلان الإتفاقية علی أعتاب الإنتخابات الرئاسية الأمريكية والاوضاع الداخلية الهشة التي تشهدها الاراضي المحتلة يطرح سؤالات عديدة.

وفي هذا الشأن أجرينا مقابلة مع النائب الأردني «طارق خوري». وفيما يلي نص الحوار:

*في رأيك، ما هي أهداف الإمارات والدول العربية التي تحذو حذوها من إعلان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني؟

بالطبع الإمارات ليست في حالة حرب مع الاحتلال الصهيوني وقد يسأل سائل: لماذا هذا الاتفاق إذاً؟ هذا الاتفاق يأتي في سياق النهج السياسي الخارجي الذي لطالما انتهجته دول الخليج منذ تأسيسها والذي لم يَحِد يوماً عن استرضاء الأمريكي، والمستعمر البريطاني قبله، حماية للعروش والمكاسب التي تحصل عليها العائلات الحاكمة. منذ اكتشاف النفط في تلك الدول في القرن الماضي تدفع الأنظمة الحاكمة في الخليج من سيادتها وثروات شعوبها وتستضيف القواعد الأمريكية على أراضيها، مع ما يكلّفها ذلك من أموال طائلة، مقابل الحصول على الحماية الأمريكية، وقد رأينا بأمّ العين ما قدّمته السعودية لترامب خلال زيارته الأولى إلى المملكة من أموال بالمليارات بالإضافة إلى تنازلات في قضايا مصيرية، على رأسها المسألة الفلسطينية التي تتالت فصولها تباعاً في خطة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر أو ما عُرف لاحقاً باسم "صفقة القرن" التي تهدف في الأساس إلى تصفية مسألة فلسطين ومحو اسمها من الوجود وإلغاء حقّ العودة، لیواصل الاحتلال بعدها قضم الأراضي وضمّها وفرض سيطرته عليها والتهديد بضمّ غور الأردن، وكلّ ذلك طبعاً بمباركة أمريكية لهذه السياسة الاستعمارية التوسُّعية.

*كما نعلم، هناك علاقات بين الإمارات والكيان الصهيوني بصورة خفيّة، لماذا تمّ إعلانها على أعتاب الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

هذا الاتفاق لم يُشكل صدمة، كما لاحظنا، في الدول العربية وحتى الإسلامية، لأنّ التمهيد له بدأ من زمن بعيد، من خلال زيارات مسؤولين صهاينة إلى دول الخليج، وقد كشفت صحيفة عبرية يوم الجمعة الفائت عن زيارتين سريتين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإمارات خلال العامين الماضيين، إضافة إلى زيارات سرّية سمعنا عنها لمسؤولين خليجيين إلى الكيان الصهيوني، كما جرت استضافة ملتقى تحت شعار "حوار الأديان" في البحرين أواخر العام الماضي لتلميع صورة الصهاينة وأنسنتهم ومحاولة طمس جرائمهم بشتى الوسائل، وقد شاهدنا أيضاً محاولات التطبيع الثقافي وتشويه الأحداث التاريخية من خلال ما تمّ تقديمه مؤخراً تحت عنوان "عمل فني" على قناة MBC السعودية التي قامت بعرض عمل درامي كويتي يحكي ما يزعمون أنّه اضطهاد لليهود في دولة الكويت.

بالنسبة إلى توقيت الإعلان عن الاتفاق، فهو مقصود ومبرمج بطبيعة الحال وهو هدية الإمارات للأمريكي أولاً، وتمويل سياسي لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية ونحن نعلم مدى تأثير اللوبي الصهيوني في حسم مصير هذه الانتخابات ومدى انعكاس اتفاق كهذا على الانتخابات الأمريكية.

الإمارات قدّمت هذه الخدمة لأمريكا مقابل استمرار السكوت عنها، بل إطلاق يدها في ما تقوم به في اليمن، خصوصاً بعد احتلالها جزيرة "سقطرى" اليمنية الغنية بالثروات التي تقوم الإمارات بنهبها منذ سنوات أي منذ بداية عدوان ما يُسمّى "التحالف العربي" ضدّ اليمن.

ويجب أن نشير إلى نقطة مهمّة جداً هنا، وهي أنّ سَوْق الدول الخليجية تباعاً نحو تطبيع شامل مع الكيان الصهيوني يحمل رسالة أمريكية وصهيونية مفادها أنّ الاحتلال الصهيوني ليس العدو الحقيقي لدول الخليج بل إيران وأنه يجب تشكيل حلف من هذه الدول المُطبِّعة لمواجهته.

*هل هناك علاقة بين الاتفاق والأوضاع الداخلية الهشّة في الأراضي المحتلّة في ظلّ التظاهرات ضدّ نتنياهو؟

لقد تلقّف نتنياهو هذا الاتفاق كطوق نجاة له في مرحلة مصيرية محفوفة بالمخاطر والألغام على الصعيد السياسي الداخلي، وهو الذي يقود حكومة ائتلافية ضعيفة ومنقسمة ويواجه تهماً بالفساد. إنّ وعد نتنياهو بالضم والذي قدمه مراراً خلال حملاته الانتخابية وصعوبة تحقيقه، بعد أن عارض كوشنر المضي قدماً به، جعله في وضع مأزوم وكان لا بدّ من "إنجاز" ما فجاء هذا الاتفاق، ليعلن نتنياهو وخصومه الداخليون بعد ذلك أنهم أحرزوا تقدماً في محادثات الائتلاف.

*لماذا الصمت العربي حيال الاتفاق المشؤوم، وهل هناك دول عربية أخرى ستسلك هذا المسار؟

هذا المسار التطبيعي بدأه بعض العرب رسمياً منذ أواخر سبعينات القرن الماضي أي منذ توقيع اتفاقية "كامب دايفيد" بين مصر والكيان الصهيوني عام 1979 ليتبعها الأردن بعد ذلك باتفاقية "وادي عربة" عام 1994، ولم يكن استفراد العدو الصهيوني بدولتين كمصر والأردن عن عبث، فإخراج دولة عربية كبيرة ومحورية كمصر من معادلة الصراع مع العدو الصهيوني كان له الأثر الكبير، وكذلك توقيع اتفاقية مع الأردن كانت له أهمية كبرى بالنسبة إلى الاحتلال نظراً لرمزية الأردن في هذا الصراع والوصاية التاريخية للهاشميين على المقدّسات في القدس المحتلة.

بالطبع، نتوقع أن تسلك دول عربية أخرى هذا المسار، ويجري الحديث في هذه المرحلة عن السعودية التي لها أيضاً علاقات تطبيعية سريّة مع الكيان الصهيوني وهي الراعية بل المموِّلة لـ"صفقة القرن" التي لا يُمكن فصلها، بطبيعة الحال، عن اتفاقيات وعلاقات التطبيع التي تجري سراً وعلانية، وسط صمت عربي مُطبق، ما عدا بعض دول المنطقة مثل سورية ولبنان والعراق وغيرها من الدول العربية التي تشهد معارضة سياسية وشعبية واسعة لمسار التطبيع برمّته.

كيف سيكون حال القضية الفلسطينية بعد الاتفاق المشؤوم وما هي التطوُّرات الآتية؟

هذا الاتفاق هو استكمال لتآمر دول الخليج التي لم تكن يوماً معنية بالصراع مع العدو الصهيوني، سوى بالبيانات والخطابات، كما أنّه مرحلة جديدة من مراحل التطبيع بإخراج العلاقات مع العدو من تحت الطاولة لتصبح علنية وشاملة، إلا أنه في رأيي لن يغيّر في شيء على صعيد الداخل الفلسطيني فأبناء شعبنا في فلسطين يؤمنون بأنّ المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير أرضهم وحماية مقدّساتهم وبيوتهم، ولم يعوِّلوا يوماً على دول الخليج لمساعدتهم. هذا الاتفاق يمثل سقوط الأقنعة ويؤكد ما نؤمن به ونقوله دائماً، أي أنّ عدوّنا لا يفهم إلا لغة الحديد والنار، ومهما هرول المطبِّعون لن يكونوا بمأمن من شرّه وغدره. نحن لا نعوّل، في هذا السياق، إلا على محور المقاومة في فلسطين ولبنان وسورية والعراق لاستعادة ما سلبه العدو، وأودّ أن أنوّه هنا بالدعم الإيراني لهذا المحور وهذا ليس جديداً على إيران التي لطالما كانت منذ انتصار ثورتها ضدّ الظلم، مناصِرة للشعوب المُستضعفة حاملة لواء قضاياها المحقّة.