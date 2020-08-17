كبير مساعدي ظريف يبحث مع الأسد بشان اتفاق "آستانا" و"إتفاقية التطبيع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية الخاصة "اصغر خاجي" التقى اليوم الاثنين بالرئيس السوري بشار الأسد.

ومن أهم ما تم بحثه في هذا اللقاء، موضوع التعاون بين الثلاثي الضامن لمباحثات آستانا لإنهاء الازمة في سوريا.

وتضمن اللقاء ايضا بحث مختلف الشؤون الإقليمية، بما فيها إتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات واسرائيل وحيثيات التصدي لهذا الاتفاق.

وجرى اللقاء ضمن حضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم، والسفير الايراني في دمشق، في مكتب رئاسة الجمهورية السورية، بقصر الروضة.