  1. الثقافة
١٧‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٢:٢٣ م

إيران تقوم بتكريم باحثين دوليين في مجال العلوم الإنسانية والعلوم في البلاد

إيران تقوم بتكريم باحثين دوليين في مجال العلوم الإنسانية والعلوم في البلاد

جرى اليوم الاثنين في ختام فعاليات مهرجان فارابي الدولي بدورته الحادية عشرة تسمية وتكريم سبعة من الباحثين الدوليين من الذين قدموا بحوثا متميزة في مجال العلوم الاسلامية و العلوم في ايران.

في ختام فعاليات مهرجان فارابي الدولي اليوم الاثنين تم تكريم 19 اثرا محليا واجنبيا منتخبا وكذلك تكريم سبعة شخصيات دولية من امريكا واندونيسيا ولبنان وبريطانيا واليابان وكندا وجورجيا قدمت بحوثا متميزة في مجال العلوم في ايران و العلوم الاسلامية.

ففي القسم الدولي لمهرجان فارابي الدولي بدورته الحادية عشرة تم تسمية وتكريم كل من جميس وينستون موريس من امريكا و ليندا كلارك من كندا و حيدر باقر من اندونيسيا و علي مهدي زيتون من لبنان لاثارهم حول العلوم الاسلامية و نوبوآكي كندو من اليابان وسوزان روف من بريطانيا و غريغول برادزه من جورجيا لاثارهم حول العلوم في ايران ./انتهى/

رمز الخبر 1906693

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